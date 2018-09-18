2018-09-18T15:37:35+03:00
Общество

Тульские кинологи проходят региональные сертификационные испытания

Соревнования проходят в три этапа
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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С 17 по 21 сентября 2018 года в Костроме проходят XVII открытые региональные соревнования и сертификационные испытания 56 кинологических расчетов, представляющих спасательные подразделения в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Тульскую область представляют кинологи областной поисково-спасательной службы и Тульского спасательного центра МЧС России.

Соревнования проходят в три этапа: проверка послушания и ловкости собак, поиск пострадавших в природной среде, в техногенном завале.

По результатам испытаний судейская коллегия определит готовность собак к несению службы.

В первый день сборов после торжественного открытия кинологические расчеты выполнили 11 упражнений на специально оборудованной площадке с препятствиями. Четвероногие спасатели пробегали через тоннель, горизонтальный бум, преодолевали 1,5-метровый барьер, качели и горизонтальную лестницу.

Как отметили члены судейской бригады, все собаки выполняли упражнения быстро и энергично, не проявляя боязни к препятствиям.

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