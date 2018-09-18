Тульские кинологи проходят региональные сертификационные испытания
С 17 по 21 сентября 2018 года в Костроме проходят XVII открытые региональные соревнования и сертификационные испытания 56 кинологических расчетов, представляющих спасательные подразделения в Центральном и Приволжском федеральных округах.
Тульскую область представляют кинологи областной поисково-спасательной службы и Тульского спасательного центра МЧС России.
Соревнования проходят в три этапа: проверка послушания и ловкости собак, поиск пострадавших в природной среде, в техногенном завале.
По результатам испытаний судейская коллегия определит готовность собак к несению службы.
В первый день сборов после торжественного открытия кинологические расчеты выполнили 11 упражнений на специально оборудованной площадке с препятствиями. Четвероногие спасатели пробегали через тоннель, горизонтальный бум, преодолевали 1,5-метровый барьер, качели и горизонтальную лестницу.
Как отметили члены судейской бригады, все собаки выполняли упражнения быстро и энергично, не проявляя боязни к препятствиям.