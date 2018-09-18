Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих в Сирии

18 Сент. 15:14 2018-09-18T15:14:24+03:00

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Накануне, 17 сентября, в результате авиаудара над Средиземным морем сбит российских самолет Ил-20, на борту которого находились 15 наших военнослужащих.

Четыре истребителя Израиля нанесли удар по сирийским объектам в Латакии. Атаку произвели со стороны Средиземного моря, вблизи от места нахождения французского фрегата и заходившего на посадку Ил-20.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших:

- Это большая потеря для российской армии и всей страны. Прошу передать соболезнования родственникам, близким и сослуживцам погибших военнослужащих.