На почве ревности: жительница Белева смертельно ранила сожителя в бедро

18 Сент. 14:29 2018-09-18T14:29:04+03:00

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31-летняя жительница города Белева Тульской области осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как выяснилось, ночью 8 июня 2018 года, женщина вместе со своим сожителем была в одной из квартир дома 18 по улице Гоголя города Белева.

Между ними произошла ссора из-за того, что мужчина приревновал женщину.

В результате дама схватила кухонный нож и ударила сожителя лезвием в область передней поверхности бедра. После женщина сбежала с места происшествия, а мужчина скончался в квартире в этот же день.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.