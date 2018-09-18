2018-09-18T14:29:04+03:00
Происшествия

На почве ревности: жительница Белева смертельно ранила сожителя в бедро

Приговором суда обвиняемой назначено наказание
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: СУ СКР по Тульской областиФото: СУ СКР по Тульской области
Изменить размер текста:

31-летняя жительница города Белева Тульской области осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как выяснилось, ночью 8 июня 2018 года, женщина вместе со своим сожителем была в одной из квартир дома 18 по улице Гоголя города Белева.

Между ними произошла ссора из-за того, что мужчина приревновал женщину.

В результате дама схватила кухонный нож и ударила сожителя лезвием в область передней поверхности бедра. После женщина сбежала с места происшествия, а мужчина скончался в квартире в этот же день.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея