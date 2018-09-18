ДоброВСеле: волонтеры-медики со всей страны помогут улучшить состояние тульских ФАПов

18 Сент. 14:15 2018-09-18T14:15:53+03:00

Изменить размер текста: A A

С сентября по ноябрь 2018 года в Тульской области пройдет всероссийская акция «#ДоброВСеле», в рамках которой волонтеры-медики помогут улучшить состояние ФАПов в отдаленных населенных пунктах по всей стране. В перечень, составленный Минздравом, включены 10 фельдшерско-акушерских пунктов Тульской области.

Волонтеры-медики будут участвовать в информировании граждан о вакцинации и диспансеризации, помогут в патронаже маломобильных пациентов на дому, выполнят забор крови на сахар и холестерин, а также помогут в проведении уборки в зданиях ФАПов и на прилегающих территориях.

Работать в Тульской области волонтеры начнут с 19 сентября.