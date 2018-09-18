2018-09-18T14:09:37+03:00
Общество

Жители Алексина пожаловались на возросшие суммы в квитанциях за "коммуналку"

Виктория ЯКУШИНА
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На еженедельном оперативном совещании глава региона Алексей Дюмин рассмотрел жалобу, которая поступила на «телефон доверия» губернатора Тульской области от жителей города Алексина.

По словам алексинцев, в квитанциях, полученных ими от «Алексинской тепло-энерго компании», не учтены показания счетчиков - начисления произведены по нормативу. В результате суммы в квитанциях выросли в два раза. Также люди жалуются, что нет возможности оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии.

По словам Алексея Дюмина, за последнюю неделю к нему обратилось порядка 30 человек, не согласных с размером платы за отопление и горячее водоснабжение.

Начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко пояснил, что технический сбой произошел из-за перехода ресурсоснабжающей организации на прямые расчеты с жителями за оказанную услугу по горячему водоснабжению, в дальнейшем будет произведен перерасчет.

Алексей Дюмин поручил Леониду Ивченко проконтролировать, чтобы «Алексинская тепло-энерго компания» произвела перерасчет, а также провести разъяснительную работу с гражданами.

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