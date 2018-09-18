В 2019 году в "Ясной Поляне" пройдет ремонт дороги, ведущей к могиле Льва Толстого
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На еженедельном оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили состояние дороги, ведущей к могиле писателя Л.Н. Толстого в музее-усадьбе «Ясная Поляна».
Директор заповедника Екатерина Толстая сообщила, что для создания максимально комфортной обстановки для посетителей в 2019 году музей проведет ремонт аллеи за счет спонсорских средств.
Речь шла и о ремонте дороги к музею-усадьбе и областной больнице имени Л.Н. Толстого. Губернатор Алексей Дюмин поручил проработать вопрос передачи этой дороги в региональную собственность.