2018-09-18T14:02:12+03:00
Общество

Новый ФАП в Федоровке появится в кратчайшие сроки

На эти цели будут привлечены средства из внебюджетных источников
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители села Федоровка сообщили губернатору Тульской области Алексею Дюмину, что 23 августа 2018 года в результате пожара пострадал фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживал семь населенных пунктов. Люди просят открыть новый ФАП, так как до ближайшей амбулатории добираться не удобно.

На оперативном совещании министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков доложил губренатору, что в настоящее время идет подбор земельного участка для размещения модульного ФАПа. Средства на его приобретение будут выделены из федерального бюджета, и ФАП появится в Федоровке к Новому году.

Однако Алексей Дюмин отметил, что ФАП необходимо установить в кратчайшие сроки. На эти цели будут привлечены средства из внебюджетных источников.

Губернатор поручил проработать возможность приобретения еще 5 модульных ФАПов для размещения в отдаленных районах. К решению этой задачи подключится и Фонд развития Тульской области «Перспектива».

Кроме того, по поручению главы региона были проведены проверки всех ФАПов на соблюдение мер пожарной безопасности. Было выявлено 15 помещений с прилегающими пустующими объектами.

В течение месяца главам муниципальных образований необходимо принять меры, чтобы ограничить доступ в такие помещения.

Будут проведены контрольные проверки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея