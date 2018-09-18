Новый ФАП в Федоровке появится в кратчайшие сроки

18 Сент. 14:02 2018-09-18T14:02:12+03:00

На эти цели будут привлечены средства из внебюджетных источников

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Жители села Федоровка сообщили губернатору Тульской области Алексею Дюмину, что 23 августа 2018 года в результате пожара пострадал фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживал семь населенных пунктов. Люди просят открыть новый ФАП, так как до ближайшей амбулатории добираться не удобно.

На оперативном совещании министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков доложил губренатору, что в настоящее время идет подбор земельного участка для размещения модульного ФАПа. Средства на его приобретение будут выделены из федерального бюджета, и ФАП появится в Федоровке к Новому году.

Однако Алексей Дюмин отметил, что ФАП необходимо установить в кратчайшие сроки. На эти цели будут привлечены средства из внебюджетных источников.

Губернатор поручил проработать возможность приобретения еще 5 модульных ФАПов для размещения в отдаленных районах. К решению этой задачи подключится и Фонд развития Тульской области «Перспектива».

Кроме того, по поручению главы региона были проведены проверки всех ФАПов на соблюдение мер пожарной безопасности. Было выявлено 15 помещений с прилегающими пустующими объектами.

В течение месяца главам муниципальных образований необходимо принять меры, чтобы ограничить доступ в такие помещения.

Будут проведены контрольные проверки.