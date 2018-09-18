2018-09-18T13:54:46+03:00
Общество

В правительстве региона обсудили строительство водопровода в Обидимо

Виктория ЯКУШИНА
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17 сентября 2018 года на еженедельном оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона.

Так, заявители из села Обидимо Большой Тулы написали, что в населенном пункте ведется строительство магистрального водопровода по программе «Народный бюджет». Однако в документации обнаружились серьезные расхождения с первоначальной заявкой: уменьшено число улиц, по которым пройдет водопровод, а также количество колодцев.

По словам жителей, сотрудники администрации Тулы пообещали, что на строительство недостающих колодцев будут выделены средства, а ошибки в проекте будут исправлены.

Глава администрации города Евгений Авилов пояснил, что строительство водопровода в с. Обидимо осуществляется в рамках двух заявок по проекту «Народный бюджет», а также по муниципальной программе «Осуществление градостроительной деятельности на территории МО г. Тула» будут устроены колодцы на сетях водоснабжения.

7 сентября прошла встреча с жителями, на которой им дали разъяснения о планах подрядчика по строительству водопровода, о необходимости разработки индивидуальных проектов по подключению к строящейся водопроводной сети. Завершить работы планируют до конца декабря.

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