В Туле пройдет лекция о гуманитарной географии

18 Сент. 13:25 2018-09-18T13:26:11+03:00

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22 сентября в 16:00 в Доме Белявского для туляков с лекцией выступит географ, культуролог и эссеист, главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Замятин.

Он расскажет о ключевых трендах формирования и развития гуманитарной географии, ее содержательной структуре, различных интерпретациях этого понятия и роли воображения, взаимодействии гуманитарной географии с различными социальными и гуманитарными науками – культурной антропологией, философией, культурологией, филологией и другими дисциплинами, а также с художественной литературой и современным искусством.

Отдельно будет проанализировано понятие метагеографии, тесно связанное с гуманитарными исследованиями пространства.

Гуманитарная география – междисциплинарное научное направление, изучающее различные способы представления и интерпретации земных пространств в человеческой деятельности, включая мысленную (ментальную) деятельность. Базовые понятия, которыми оперирует гуманитарная география – это культурный ландшафт (также этнокультурный ландшафт), географический образ, региональная (пространственная) идентичность, пространственный или локальный миф (региональная мифология). Понятие «гуманитарная география» тесно связано и пересекается с понятиями «культурная география», «география человека», «социокультурная (социальная) география», «общественная география», «гуманистическая география».

Место: ТИАМ, Дом Белявского, 2 этаж (проспект Ленина, 27).

Время: суббота, 22 сентября, 16.00.

Вход свободный.

Телефон для справок: 31-26-61.