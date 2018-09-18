Горе-джентльмен: в Тульской области пьяный 19-летний парень решил угнать авто, чтобы отвезти девушку домой
Тульскими полицейскими пойман подозреваемый в угоне автомобиля.
Как выяснилось, пьяный 19-летний житель одного из поселков неподалеку от Узловой решил отвезти домой в Новомосковск свою 17-летнюю знакомую. Но вот незадача, машины своей он не имел, потому решил ее угнать.
Парень заприметил припаркованный неподалеку "ВАЗ-2105". Машина была открыта, а в бардачке нашлись ключи от замка зажигания. Молодой человек завел автомобиль и повез подругу в Новомосковск.
Во время движения угонщик решил остановиться на обочине, так как машина начала барахлить. Тут пьяного водителя и увидел экипаж ДПС, патрулировавший участок автодороги.
После проверки парень был доставлен в полицию для разбирательства. Он признался стражам порядка в нарушении закона.
В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.