2018-09-18T13:18:16+03:00
Происшествия

Горе-джентльмен: в Тульской области пьяный 19-летний парень решил угнать авто, чтобы отвезти девушку домой

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Тульскими полицейскими пойман подозреваемый в угоне автомобиля.

Как выяснилось, пьяный 19-летний житель одного из поселков неподалеку от Узловой решил отвезти домой в Новомосковск свою 17-летнюю знакомую. Но вот незадача, машины своей он не имел, потому решил ее угнать.

Парень заприметил припаркованный неподалеку "ВАЗ-2105". Машина была открыта, а в бардачке нашлись ключи от замка зажигания. Молодой человек завел автомобиль и повез подругу в Новомосковск.

Во время движения угонщик решил остановиться на обочине, так как машина начала барахлить. Тут пьяного водителя и увидел экипаж ДПС, патрулировавший участок автодороги.

После проверки парень был доставлен в полицию для разбирательства. Он признался стражам порядка в нарушении закона.

В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.

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