В Тульской области "десятка" сбила подростка

18 Сент. 11:50 2018-09-18T11:50:57+03:00

В результате ДТП в Тульской области подросток пострадал

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17 сентября 2018 года в 19:45 на улице Советской города Щекино Тульской области произошло ДТП.

27-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21102», по предварительной информации, сбил несовершеннолетнего пешехода - 17-летнего молодого человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП в Тульской области подросток с различными травмами был доставлен в районную больницу, где после оказания медицинской помощи был отпущен домой.