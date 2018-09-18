2018-09-18T11:50:57+03:00
Происшествия

В Тульской области "десятка" сбила подростка

В результате ДТП в Тульской области подросток пострадал
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

17 сентября 2018 года в 19:45 на улице Советской города Щекино Тульской области произошло ДТП.

27-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21102», по предварительной информации, сбил несовершеннолетнего пешехода - 17-летнего молодого человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП в Тульской области подросток с различными травмами был доставлен в районную больницу, где после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея