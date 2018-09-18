В Тульской области "десятка" сбила подростка
В результате ДТП в Тульской области подросток пострадал
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17 сентября 2018 года в 19:45 на улице Советской города Щекино Тульской области произошло ДТП.
27-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21102», по предварительной информации, сбил несовершеннолетнего пешехода - 17-летнего молодого человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП в Тульской области подросток с различными травмами был доставлен в районную больницу, где после оказания медицинской помощи был отпущен домой.