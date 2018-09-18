В Щекино "Хендай" влетел в дом после столкновения с "Киа"
В результате ДТП пострадали два человека
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17 сентября 2018 года в 17:40 на улице Л. Толстого в городе Щекино Тульской области произошло ДТП.
48-летний мужчина на автомобиле «Киа Рио» столнулся с автомобилем «Хендай Элантра», за рулем которого была 24-летняя девушка.
От удара автомобиль «Хендай» влетел в стену жилого дома.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Хендэ» и пассажир автомобиля «Киа» - женщина 47 лет. Медицинская помощь им была оказана на месте происшествия.