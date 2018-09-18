2018-09-18T11:42:13+03:00
Происшествия

За неделю полицейские Тульской области зафиксировали 175 нарушений в сфере миграции

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицией в Тульской области продолжается работа по выявлению нарушений миграционного законодательства.

За неделю 10 по 16 сентября сотрудники полиции зафиксировали 175 правонарушений в этой сфере. Было составлено 70 протоколов за нарушение иностранцами правил въезда или пребывания в РФ, 23 – за нарушение правил пребывания принимающей стороной, зафиксировано 9 случаев незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в стране, а за незаконное привлечение иностранца к труду – 73.

Мероприятия по недопущению нарушений в сфере миграции проходят постоянно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея