За неделю полицейские Тульской области зафиксировали 175 нарушений в сфере миграции

18 Сент. 11:42 2018-09-18T11:42:13+03:00

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Полицией в Тульской области продолжается работа по выявлению нарушений миграционного законодательства.

За неделю 10 по 16 сентября сотрудники полиции зафиксировали 175 правонарушений в этой сфере. Было составлено 70 протоколов за нарушение иностранцами правил въезда или пребывания в РФ, 23 – за нарушение правил пребывания принимающей стороной, зафиксировано 9 случаев незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в стране, а за незаконное привлечение иностранца к труду – 73.

Мероприятия по недопущению нарушений в сфере миграции проходят постоянно.