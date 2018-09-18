Под Тулой самосвал и фура раздавили легковушку.

18 Сент. 10:43 2018-09-18T10:44:29+03:00

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Сегодня, 18 сентября 2018 года, около 10 утра на Тульском шоссе (поворот на М-2) под Тулой произошло ДТП.

Столкнулись три автомобиля: самосвал, фура и легковушка. Последнюю зажало и раздавило между грузовиками.

Как сообщают очевидцы, водитель легковушки чудом остался жив.

Подробности произошедшего под Тулой выясняются.