Под Тулой самосвал и фура раздавили легковушку
По словам очевидцев, водитель последней чудом остался жив [видео]
Кадр из видео
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Сегодня, 18 сентября 2018 года, около 10 утра на Тульском шоссе (поворот на М-2) под Тулой произошло ДТП.
Столкнулись три автомобиля: самосвал, фура и легковушка. Последнюю зажало и раздавило между грузовиками.
Как сообщают очевидцы, водитель легковушки чудом остался жив.
Подробности произошедшего под Тулой выясняются.
Под Тулой самосвал и фура раздавили легковушку.