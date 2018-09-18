2018-09-18T10:44:29+03:00
Происшествия

Под Тулой самосвал и фура раздавили легковушку

По словам очевидцев, водитель последней чудом остался жив [видео]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Кадр из видеоКадр из видео
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 сентября 2018 года, около 10 утра на Тульском шоссе (поворот на М-2) под Тулой произошло ДТП.

Столкнулись три автомобиля: самосвал, фура и легковушка. Последнюю зажало и раздавило между грузовиками.

Как сообщают очевидцы, водитель легковушки чудом остался жив.

Подробности произошедшего под Тулой выясняются.

Под Тулой самосвал и фура раздавили легковушку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея