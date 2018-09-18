От гриппа в Тульской области привились уже более 150 тысяч человек

18 Сент. 10:29 2018-09-18T10:29:02+03:00

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По состоянию на 14 сентября 2018 года, первая поставка противогриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» использована на 54% от поставки, привито 122 868 жителей Тульской области. Детской вакциной «Ультрикс» привито 29093 человека (50% от поставки).

За счет других источников (личные средства) привито 29 детей.

Так, всего по состоянию на 14 сентября от гриппа привито 151990 человек, а это 10,2% от численности населения.

В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного времени года.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 3683 случая заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 36%.

По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.