2018-09-18T10:23:27+03:00
Общество

На пешеходные переходы вблизи школ и детсадов Тулы наносят информационные надписи

Администрацией города Тулы и отделом ГИБДД УМВД России по городу Туле реализуются дополнительные мероприятия по безопасности дорожного движения
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Предупреждающие информационные надписи наносятся на тротуарах при подходе к местам, выделенным для перехода пешеходов через проезжую часть, вблизи и на подходах к детским учреждениям Тулы.

Перечень объектов, где планируется нанести информационные надписи:

· ул. Оружейная/ул. Тульского рабочего полка (2 пешеходных перехода);

· ул. Ф. Энгельса, д. 145-147 (2 пешеходных перехода);

· ул. Ф. Энгельса/ул. Жаворонкова (3 пешеходных перехода);

· ул. Первомайская/ул. Бундурина (3 пешеходных перехода);

· ул. Первомайская/ул. Фрунзе (2 пешеходных перехода);

· ул. Первомайская, д. 40 (1 пешеходный переход);

· ул. Первомайская/ул. Вересаева (1 пешеходный переход);

· ул. Тульского рабочего полка/ул. Белкина (1 пешеходный переход);

· Тульского рабочего полка (в районе д. 11/а по ул. Мира ГУЗ Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина в Туле) (1 пешеходный переход).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея