На пешеходные переходы вблизи школ и детсадов Тулы наносят информационные надписи

18 Сент. 10:23 2018-09-18T10:23:27+03:00

Администрацией города Тулы и отделом ГИБДД УМВД России по городу Туле реализуются дополнительные мероприятия по безопасности дорожного движения

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Предупреждающие информационные надписи наносятся на тротуарах при подходе к местам, выделенным для перехода пешеходов через проезжую часть, вблизи и на подходах к детским учреждениям Тулы.

Перечень объектов, где планируется нанести информационные надписи:

· ул. Оружейная/ул. Тульского рабочего полка (2 пешеходных перехода);

· ул. Ф. Энгельса, д. 145-147 (2 пешеходных перехода);

· ул. Ф. Энгельса/ул. Жаворонкова (3 пешеходных перехода);

· ул. Первомайская/ул. Бундурина (3 пешеходных перехода);

· ул. Первомайская/ул. Фрунзе (2 пешеходных перехода);

· ул. Первомайская, д. 40 (1 пешеходный переход);

· ул. Первомайская/ул. Вересаева (1 пешеходный переход);

· ул. Тульского рабочего полка/ул. Белкина (1 пешеходный переход);

· Тульского рабочего полка (в районе д. 11/а по ул. Мира ГУЗ Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина в Туле) (1 пешеходный переход).