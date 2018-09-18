За три дня полицейские поймали в Тульской области 34 пьяных водителя
14, 15 и 16 сентября 2018 года дорожные стражи порядка в Тульской области поймали 34 пьяных водителя.
Из них 18 были привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, а 12 - за отказ от медосвидетельствования.
Также было выявлено четыре водителя, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде.
Судами будут вынесены решения о мере наказания для каждого из водителей.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.