В Тульской области обсудили подготовку к переходу на новую систему сбора ТКО

18 Сент. 09:50 2018-09-18T09:51:03+03:00

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17 сентября в рамках оперативного совещания под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсудили работу по подготовке к переходу на новую систему сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

По результатам конкурсных процедур 28 апреля 2018 года ООО «Хартия» присвоен статус регионального оператора на территории г. Тулы, Щекинского и Киреевского районов.

А ООО «МСК-НТ» в остальных муниципальных образованиях Тульской области стал регоператором.

Совместно с администрациями муниципалитетов и представителями региональных операторов министерство начало проводить встречи с гражданами по вопросу перехода на новую систему обращения с ТКО. Такие встречи уже прошли в Чернском и Заокском районах.

Региональные операторы направили в комитет по тарифам Тульской области предложения об установлении единого тарифа на коммунальную услугу по обращению с ТКО. На данный момент тариф не утвержден.

Также региональные операторы провели обследование территорий области на предмет инвентаризации мест (площадок) сбора ТКО. Результаты проведенной инвентаризации корректируются и дополняются с учетом данных, полученных из муниципалитетов.

С 1 сентября региональный оператор ООО «МСК-НТ» приступил к оказанию услуги по сбору и транспортированию ТКО на тех территориях области, где сложилась особенно трудная ситуация с вывозом мусора. Это муниципальные образования Страховское в Заокском районе, Иваньковское в Ясногорском района и часть г. Ясногорска.

ТКО с этих территорий вывозят с помощью специализированной техники. ООО «МСК-НТ» приобрело 4 новых мусоровоза.

С 31 августа по 16 сентября с обслуживаемых территорий вывезено почти 2 тысяч куб. м мусора, что в 2 раза выше ожидаемого объема.

Перенакопление отходов произошло из-за того, что частные предприниматели имеют договорные отношения с лицензируемыми компаниями, которые фактически не занимаются сбором и транспортированием ТКО. Эта проблема будете решена, когда физические и юридические лица будут заключать договоры на оказание услуги по сбору и транспортированию ТКО только с региональными операторами.

Кроме того, фактическое перенакопление связано с тем, что в названных муниципалитетах количество временно проживающих потребителей превышает количество зарегистрированных. Решить проблему поможет постоянный контроль со стороны регионального оператора за количеством фактически проживающих потребителей.

Алексей Дюмин поручил Министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову доложить о результатах мониторинга соблюдения договоров на сбор и транспортирование отходов в муниципальных образованиях.

Министр сообщил, что в большинстве муниципалитетов региона вывоз мусора осуществляют организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

Также губернатор поручил министру сельского хозяйства Тульской области Дмитрию Миляеву взять данную работу под личный контроль и ежемесячно докладывать о ходе исполнения, а главам администраций и региональным операторам – обеспечить неукоснительное соблюдение сроков реализации плана мероприятий по переходу на новую систему.