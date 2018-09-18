В Кондуках пройдет субботник
На оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что к нему обратилась жительница Москвы, которая недавно посетила Романцевские горы в деревне Кондуки Узловского района. Женщина была шокирована количеством мусора, скопившегося там после отдыхаюших.
Заявительница отметила, что планирует организовать там субботник.
В свою очередь, глава региона поручил министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову помочь с организацией акции, а министру сельского хозяйства Тульской области Дмитрию Миляеву - привлечь к участию в нем тульские сельхозпредприятия.
КСТАТИ
Романцевские озера - это место отдыха не только жителей нашей области, но и страны.
5 июня на Романцевских озерах совместно с администрацией района министерство провело экологическую акцию по раздельному сбору отходов «Чистые игры».
17 августа здесь убирали мусор в рамках всероссийской акции «Вода России».
Общими усилиями было собрано более 900 мешков мусора.
В настоящее время ведется подготовка присвоения Романцевским горам/озерам статуса особо охраняемой природной территории местного значения.
Планируется, что этот статус будет присвоен в декабре.