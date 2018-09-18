В Кондуках пройдет субботник

18 Сент. 09:44 2018-09-18T09:45:11+03:00

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На оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что к нему обратилась жительница Москвы, которая недавно посетила Романцевские горы в деревне Кондуки Узловского района. Женщина была шокирована количеством мусора, скопившегося там после отдыхаюших.

Заявительница отметила, что планирует организовать там субботник.

В свою очередь, глава региона поручил министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову помочь с организацией акции, а министру сельского хозяйства Тульской области Дмитрию Миляеву - привлечь к участию в нем тульские сельхозпредприятия.

КСТАТИ

Романцевские озера - это место отдыха не только жителей нашей области, но и страны.

5 июня на Романцевских озерах совместно с администрацией района министерство провело экологическую акцию по раздельному сбору отходов «Чистые игры».

17 августа здесь убирали мусор в рамках всероссийской акции «Вода России».

Общими усилиями было собрано более 900 мешков мусора.

В настоящее время ведется подготовка присвоения Романцевским горам/озерам статуса особо охраняемой природной территории местного значения.

Планируется, что этот статус будет присвоен в декабре.