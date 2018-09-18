2018-09-18T09:37:59+03:00
Общество

Основные дороги в селе Спас-Конино отремонтируют в 2019 году

Виктория ЯКУШИНА
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17 сентября 2018 года в рамках оперативного совещания губернатор Тульской области Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений, которые он дал во время визита на предприятие «Тесницкое» и в Большую Тулу.

Главе региона доложили, что в настоящее время уже подготовлена сметная документация на выполнение работ по отсыпке щебнем автомобильной дороги в деревне Большие Пруды. В планах выполнить работы до конца этого года после уточнения средств в бюджете.

Кроме того, подготовлена сметная документация на ремонт дорог местного значения в селе Спас-Конино. Основные дороги в населенном пункте отремонтируют в 2019 году.

Отметим также, что в селе уже установлена детская площадка с оборудованием для воркаута.

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