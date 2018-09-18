9 октября в Тульской области пройдет общерегиональный день приема граждан
В Тульской области общерегиональный день приема граждан пройдет уже во второй раз.
9 октября каждый житель губернии сможет обратиться с вопросом или предложением к представителям федеральных органов власти, расположенных в регионе, включая их отделы в районах, а также к профильному министру, главе администрации, руководителю центра образования, здравоохранения, управляющей компании.
Для удобства граждане могут воспользоваться предварительной записью на личный прием. Жители удаленных населенных пунктов смогут пообщаться с представителями органов государственной власти и местного самоуправления в режиме видеосвязи.
Информация о приемах и предварительной записи будет размещена на портале «Открытый регион 71» и на официальных сайтах органов власти в ближайшее время. Граждане могут прийти на прием и без предварительной записи.
В общерегиональный день приема граждан все приемные будут работать с 15:00 до 20:00.
При необходимости прием будет продлен до последнего заявителя.