2018-09-18T09:32:17+03:00
Общество

9 октября в Тульской области пройдет общерегиональный день приема граждан

Информация о приемах и предварительной записи будет размещена на портале «Открытый регион 71» и на официальных сайтах органов власти
Виктория ЯКУШИНА
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В Тульской области общерегиональный день приема граждан пройдет уже во второй раз.

9 октября каждый житель губернии сможет обратиться с вопросом или предложением к представителям федеральных органов власти, расположенных в регионе, включая их отделы в районах, а также к профильному министру, главе администрации, руководителю центра образования, здравоохранения, управляющей компании.

Для удобства граждане могут воспользоваться предварительной записью на личный прием. Жители удаленных населенных пунктов смогут пообщаться с представителями органов государственной власти и местного самоуправления в режиме видеосвязи.

Информация о приемах и предварительной записи будет размещена на портале «Открытый регион 71» и на официальных сайтах органов власти в ближайшее время. Граждане могут прийти на прием и без предварительной записи.

В общерегиональный день приема граждан все приемные будут работать с 15:00 до 20:00.

При необходимости прием будет продлен до последнего заявителя.

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