В Туле состоялась торжественная приемка скверов «Студенческий» и «Болдинский»
На их благоустройство потратили более 40 млн рублей
Скверы отремонтированы в этом году по программе «Формирование современной городской среды»
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В Туле состоялась торжественная приемка скверов «Студенческий» и «Болдинский». На их благоустройство потратили более 40 млн рублей.
В сквере «Студенческий» уложили газон, установили скамейки и урны, обустроили освещение территории, пешеходные дорожки из тротуарной плитки.
В сквере «Болдинский» уложено новое дорожное покрытие, установлены спортивная площадка, лавочки, урны и ограждения, обустроены новые пешеходные дорожки, вокруг сквера заасфальтирована дорога.
В 2019 году планируют благоустроить Кировский сквер, площадь перед Главпочтамтом и общественное пространство в Большой Туле в поселке Сергиевском.