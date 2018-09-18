2018-09-18T08:59:30+03:00
Общество

В Туле состоялась торжественная приемка скверов «Студенческий» и «Болдинский»

На их благоустройство потратили более 40 млн рублей
Мария ВЛАСОВА
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Скверы отремонтированы в этом году по программе «Формирование современной городской среды»Скверы отремонтированы в этом году по программе «Формирование современной городской среды»
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В Туле состоялась торжественная приемка скверов «Студенческий» и «Болдинский». На их благоустройство потратили более 40 млн рублей.

В сквере «Студенческий» уложили газон, установили скамейки и урны, обустроили освещение территории, пешеходные дорожки из тротуарной плитки.

В сквере «Болдинский» уложено новое дорожное покрытие, установлены спортивная площадка, лавочки, урны и ограждения, обустроены новые пешеходные дорожки, вокруг сквера заасфальтирована дорога.

В 2019 году планируют благоустроить Кировский сквер, площадь перед Главпочтамтом и общественное пространство в Большой Туле в поселке Сергиевском.

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