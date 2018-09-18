В Тульской области ночью сгорел автомобиль "ВАЗ-21011"
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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18 сентября в мкр. Западный в Богородицке загорелся автомобиль "ВАЗ-21011". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:03.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуте, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал, в автомобиле выгорел моторной отсек, салон и потрескалось лобовое стекло. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человека и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.