В Тульской области ночью сгорел автомобиль "ВАЗ-21011"

18 Сент. 08:08 2018-09-18T08:09:41+03:00

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18 сентября в мкр. Западный в Богородицке загорелся автомобиль "ВАЗ-21011". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:03.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуте, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал, в автомобиле выгорел моторной отсек, салон и потрескалось лобовое стекло. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человека и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.