Мальчику отрезало пальцы каруселью в Узловой: проводится проверка в Следственном комитете
Напомним, 1 сентября 2018 года на детской площадке в поселке Партизан Узловского района Тульской области восьмилетнему мальчику частично отрезало пальцы сломанной качелью. Мама ребенка и неравнодушные жители поселка хотят наказать виноватых и намерены добиться этого через полицию и прокуратуру.
По факту публикации о случившемся, в СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка.
- Следователи осуществляют проверочные мероприятия, направленные на полное и всесторонне установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.