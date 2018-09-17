2018-09-17T18:58:19+03:00
Происшествия

Мальчику отрезало пальцы каруселью в Узловой: проводится проверка в Следственном комитете

Мама ребенка и неравнодушные жители поселка хотят наказать виноватых
Виктория ЯКУШИНА
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Та самая злополучная карусельТа самая злополучная карусель
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Напомним, 1 сентября 2018 года на детской площадке в поселке Партизан Узловского района Тульской области восьмилетнему мальчику частично отрезало пальцы сломанной качелью. Мама ребенка и неравнодушные жители поселка хотят наказать виноватых и намерены добиться этого через полицию и прокуратуру.

По факту публикации о случившемся, в СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка.

- Следователи осуществляют проверочные мероприятия, направленные на полное и всесторонне установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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