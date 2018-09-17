2018-09-17T16:40:01+03:00
Общество

АО «ТНС энерго Тула» приняло участие в фестивале «Вместе ярче»

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15 сентября в Туле в Центральном парке им. Белоусова в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» состоялся тематический праздник, посвященный вопросам энергоэффективности.

На площадке АО «ТНС энерго Тула» гостей мероприятия ждали познавательные и развлекательные мероприятия для детей и взрослых. В интерактивной зоне фестиваля был организован мастер-класс по изготовлению различных поделок из старых лампочек. Кроме того, желающие могли проверить свои знания в сфере энергосбережения, приняв участие в интересном квесте.

В течение всего фестиваля работала выставка детских рисунков и поделок, активная зона с конкурсами, победители которых получали на память тематические сувениры. Кроме того, для гостей мероприятия была предусмотрена специальная фотозона компании, где все желающие могли сделать смешные и интересные снимки.

Участие в фестивале, посвященном вопросам энергосбережения, стало для АО «ТНС энерго Тула» доброй традицией. Фестиваль помогает привлечь внимание потребителей к теме энергосбережения, знакомит аудиторию, прежде всего юных участников, с преимуществами энергосберегающих технологий, повышает общий уровень осведомленности в вопросах энергопотребления.

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