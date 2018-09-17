2018-09-17T16:31:22+03:00
Происшествия

30-летнюю тулячку осудили за повторное пьяное вождение автомобиля

Ей назначен штраф в размере 200 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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30-летняя тулячка признана виновной в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Женщина ранее уже подвергалась административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения

14 июля она ехала на автомобиле «Nissan Juke» по ул. Кутузова, когда ее остановили инспекторы ДПС. Они заметили у женщины признаки алкогольного опьянения и предложили ей пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Однако от его прохождения тулячка отказалась.

В судебном заседании свою вину женщина в совершении преступления признала в полном объеме. Ей назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Ее также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

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