В Тульской области молодой человек избил незнакомого пенсионера
Суд назначил ему 300 часов обязательных работ
Изменить размер текста:
24-летний житель г. Щекино признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Пьяный молодой человек около магазина по ул. Школьной в районном центре увидел незнакомого 60-летнего пенсионера. Он подошел к нему и три раза ударил потерпевшего кулаком в голову. От ударов тот упал на землю, стукнувшись кистью правой руки.
Согласно заключению эксперта, полученные повреждения, расцениваются как легкий вред здоровью. Суд назначил молодому человеку 300 часов обязательных работ.