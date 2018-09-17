2018-09-17T16:20:48+03:00
Происшествия

В Тульской области молодой человек избил незнакомого пенсионера

Суд назначил ему 300 часов обязательных работ
Мария ВЛАСОВА
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24-летний житель г. Щекино признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Пьяный молодой человек около магазина по ул. Школьной в районном центре увидел незнакомого 60-летнего пенсионера. Он подошел к нему и три раза ударил потерпевшего кулаком в голову. От ударов тот упал на землю, стукнувшись кистью правой руки.

Согласно заключению эксперта, полученные повреждения, расцениваются как легкий вред здоровью. Суд назначил молодому человеку 300 часов обязательных работ.

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