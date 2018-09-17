В Туле бомж пытался украсть из кассы магазина девять тысяч рублей

17 Сент. 16:13 2018-09-17T16:13:25+03:00

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Суд признал виновным 26-летнего мужчину без определенного места жительства виновным в покушении на кражу.

Он проник в помещение одного из магазинов и забрал из кассы 9 150 рублей. Однако скрыться не успел, приехала полиция. Увидев через окно магазина правоохранителей, он перенес, приготовленные к краже, деньги в подсобное помещение магазина, где оставил их. После чего его задержали полицейские.

Суд назначил мужчине 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.