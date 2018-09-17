2018-09-17T15:46:53+03:00
Общество

В Туле проведена прочистка ливневок

Работы проводили специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы»
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю в Туле выполнены работы по промывке труб ливневой канализации диаметром 300 мм общей протяженностью 295 м, произведена очистка десяти колодцев ливневой канализации. Выполнены работы по поднятию девяти люков смотровых колодцев на уровень с проезжей частью.

Продолжаются работы по устройству дренажа, укреплению откосов насыпи и водоотведению, восстановлению работоспособности участков ливневой канализации. Общее количество объектов – 13. На прошедшей неделе работы проводились на пяти объектах, полностью завершены на четырех объектах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея