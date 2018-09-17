В Туле проведена прочистка ливневок

17 Сент. 15:46 2018-09-17T15:46:53+03:00

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За прошедшую неделю в Туле выполнены работы по промывке труб ливневой канализации диаметром 300 мм общей протяженностью 295 м, произведена очистка десяти колодцев ливневой канализации. Выполнены работы по поднятию девяти люков смотровых колодцев на уровень с проезжей частью.

Продолжаются работы по устройству дренажа, укреплению откосов насыпи и водоотведению, восстановлению работоспособности участков ливневой канализации. Общее количество объектов – 13. На прошедшей неделе работы проводились на пяти объектах, полностью завершены на четырех объектах.