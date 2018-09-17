Тульский спортсмен принес российской сборной победу на Первенстве Европы по дзюдо
Тульский спортсмен Джамал Гамзатханов принес российской сборной победу на Первенстве Европы по дзюдо. Туляк выиграл в решающем поединке у французского атлета Палфи Мена Минзимбу. Соревнования среди молодежи в возрасте до 21 года проходили в Болгарии с 13 по 16 сентября.
С блестящим выступлением дзюдоиста поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
- Вы проявили превосходное мастерство в решающей схватке против сборной Франции, помогли национальной команде России завоевать золотые медали и порадовали всех российских любителей дзюдо. Пусть эта победа придаст Вам сил и уверенности для новых достижений!, - говорится в обращении главы региона.