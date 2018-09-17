17 Сент. 13:55 2018-09-17T13:57:28+03:00

Также будут работать телефоны горячих линий по вопросам начала и прохождения отопительного сезона

Изменить размер текста: A A

35 тульских УК из 98 получили паспорта готовности к отопительному сезону 13 сентября. Остальные управляющие компании при условии выполнения всех требований получат паспорта готовности до 20 сентября.

С 20 по 24 сентября проверят теплоснабжающихе организации с последующей выдачей паспортов готовности. Отопительный сезон начнется, когда в течение 5 суток среднесуточная температура воздуха составит 8°C и ниже.

Суммарное время подачи тепла во все учреждения не должно превышать пяти суток. В первую очередь тепло будет подаваться в учреждения образования и здравоохранения, во вторую очередь – в жилые и административные здания, в учреждения высшего образования, в последнюю очередь – в промышленные здания.

До официального начала отопительного сезона при наличии технической возможности тепло начнет подаваться в детские и лечебные учреждения. После того, как теплоснабжение будет подано в МКД, дается время на регулировку, затем ответственность несут управляющие компании.

Также будут работать телефоны горячих линий по вопросам начала и прохождения отопительного сезона.