В тульском Скуратово мужчина сорвал замок и обокрал дом
В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража»
Изменить размер текста:
В п. Скуратово злоумышленник сорвал навесной замок и обокрал дом. Имущество он похитил с целью дальнейшего сбыта. Ущерб составил 3 тысячи рублей.
Полицейские задержали подозреваемого в краже из дома. Им оказался 33-летний безработный ранее судимый мужчина, проживающий неподалеку от места происшествия. Подозреваемый задержан.
В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе расследования будут выяснены все детали противоправной деятельности мужчины.