В тульском Скуратово мужчина сорвал замок и обокрал дом

17 Сент. 13:20 2018-09-17T13:20:29+03:00

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

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В п. Скуратово злоумышленник сорвал навесной замок и обокрал дом. Имущество он похитил с целью дальнейшего сбыта. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в краже из дома. Им оказался 33-летний безработный ранее судимый мужчина, проживающий неподалеку от места происшествия. Подозреваемый задержан.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе расследования будут выяснены все детали противоправной деятельности мужчины.