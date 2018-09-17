2018-09-17T13:10:22+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина украл у любовницы 9 тысяч рублей и ключи от автомобиля

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Жительница Богородицка вечером познакомилась с молодым человеком. Пара сняла номер в местной гостинице. Утром мужчина воспользовался тем, что его новая знакомая ушла в душ. Пока вещи оставались без присмотра, он забрал из ее кошелька 9 тысяч рублей и ключи от автомобиля.

Девушка, обнаружив, что стала жертвой кражи, обратилась в полицию, описав приметы вероятного похитителя. Кроме того, стражи порядка получили и другую информацию о личности вероятного подозреваемого.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника. 30-летнего ранее судимого мужчину обнаружили и доставили для разбирательства в отдел полиции. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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