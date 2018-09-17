В Туле продолжается благоустройство дворов и скверов

17 Сент. 12:49 2018-09-17T12:50:19+03:00

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По программе «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 гг.» было запланировано благоустройство 77 объектов. В настоящий момент подрядные организации приступили к работам на 77 придомовых территориях. Работы завершены на 67 объектах, принято комиссионно 14 объектов.

Кроме того, завершены работы по благоустройству Болдинского и Студенческого скверов. В сквере на пересечении ул. Октябрьской/ ул. Пузакова проведены работы по подготовке к устройству фонтана, стартуют работы по устройству освещения. Готовность объекта составляет порядка 40%.