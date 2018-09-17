2018-09-17T12:40:45+03:00
Общество

Тулячка заплатит 200 тысяч за "пьяную" езду

Юлия КУДЫМОВА
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В Пролетарском районном суде 30-летняя жительница Тулы признана виновной в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Судом установлено, что ранее подвергнутая административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения тулячка управляла своим легковым автомобилем «Nissan Juke» в состоянии алкогольного опьянения. На улице Кутузова она была остановлена инспекторами ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования женщина снова отказалась, то есть не выполнила законного требования инспекторов.

В судебном заседании женщина свою вину признала в полном объеме. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права управлять транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

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