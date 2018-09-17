В Туле ликвидировали стихийные свалки общим объемом более 3000 кубометров мусора

17 Сент. 11:30 2018-09-17T11:30:42+03:00

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С 10 по 16 сентября 2018 года в Туле проводились работы по очистке проезжих частей дорог по 206 улицам. Были задействованы шесть Скандий и три ВПМ.

Производились работы по мойке проезжих частей дорог 21 КДМ по 159 улицам.

Выполнены работы по мойке и очистке от смета пешеходных тротуаров, по мойке и очистке парковочных карманов, по сбору случайного мусора. Было задействовано 5 КДМ, 2 МТЗ (бочка), 4 мини-трактора «Вилли», 17 МТЗ (увлажнение).

Выполнены работы по сбору опавших листьев по 35 объектам. В среднем было задействовано 25 человек.

Проведены работы по очистке мостов и путепроводов по 8 объектам (Зареченский мост, Московский путепровод, Оружейный мост, Чулковский мост и путепровод, Демидовский мост и путепровод, Восточный обвод, мост через р. Воронка, путепровод на Щекинском шоссе), по очистке разворотных колец на23объектах.

Вывезено стихийных свалок общим объемом более 3, 1 тысяч куб. метров.

В среднем на уборку городских улиц АО «Спецавтохозяйство» было направлено: 83 единицы техники и 127 человек.