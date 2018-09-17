В Туле ведется благоустройство 77 дворовых территорий
По программе «Формирование современной городской среды» в Туле из 77 запланированных объектов подрядные организации приступили к работам на 77 придомовых территориях. Работы уже завершены на 67 объектах, принято комиссионно 14 объектов.
Кроме того, завершены работы по благоустройству Болдинского и Студенческого скверов. В сквере на пересечении ул. Октябрьской/ ул. Пузакова проведены работы по подготовке к устройству фонтана, стартуют работы по устройству освещения. Готовность объекта составляет порядка 40%.
Все ремонтные работы проводятся под постоянным контролем МУ «Городская служба единого заказчика» и МУ «Управления капитального строительства г. Тулы».