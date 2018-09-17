В Туле ведется благоустройство 77 дворовых территорий

17 Сент. 11:25 2018-09-17T11:25:26+03:00

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По программе «Формирование современной городской среды» в Туле из 77 запланированных объектов подрядные организации приступили к работам на 77 придомовых территориях. Работы уже завершены на 67 объектах, принято комиссионно 14 объектов.

Кроме того, завершены работы по благоустройству Болдинского и Студенческого скверов. В сквере на пересечении ул. Октябрьской/ ул. Пузакова проведены работы по подготовке к устройству фонтана, стартуют работы по устройству освещения. Готовность объекта составляет порядка 40%.

Все ремонтные работы проводятся под постоянным контролем МУ «Городская служба единого заказчика» и МУ «Управления капитального строительства г. Тулы».