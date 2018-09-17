Под Тулой "Кашкай" сбил девятилетнего мальчика

17 Сент. 11:17 2018-09-17T11:17:42+03:00

Юный пешеход был доставлен в больницу

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15 сентября 2018 года в 14:20 на 32 километре автодороги «Богородицк-Епифань» в Узловском районе Тульской области произошло ДТП.

60-летний мужчина на автомобиле «Ниссан Кашкай», по предварительной информации, сбил несовершеннолетнего пешехода - девятилетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП в Тульской области юный пешеход с различными травмами доставлен в районную больницу.