Под Тулой "Кашкай" сбил девятилетнего мальчика
Юный пешеход был доставлен в больницу
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15 сентября 2018 года в 14:20 на 32 километре автодороги «Богородицк-Епифань» в Узловском районе Тульской области произошло ДТП.
60-летний мужчина на автомобиле «Ниссан Кашкай», по предварительной информации, сбил несовершеннолетнего пешехода - девятилетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП в Тульской области юный пешеход с различными травмами доставлен в районную больницу.