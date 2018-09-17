На трассе под Тулой "Тойота" насмерть сбила пешехода
Мужчина переходил дорогу пешеходному переходу
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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14 сентября 2018 года, в 17:10 на 32-м километре автодороги М-2 «Крым» в Тульской области произошло ДТР.
71-летний мужчина на автомобиле «Toyota Avensis», по предварительным данным, произвел наезд на пешехода - 43-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП в Тульской области пешеход был доставлен в районную больницу, где впоследствии умер от полученных травм.