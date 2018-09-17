В ДТП с "Фордом" и "ВАЗом" в Тульской области пострадали двое шестилетних детей

17 Сент. 10:55 2018-09-17T10:55:21+03:00

Юные пассажиры после ДТП в Тульской области были доставлены в больницу

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14 сентября 2018 года, в 11:00 на улице Мира города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.

56-летний мужчина на автомобиле «Форд Фокус», по предварительной информации, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «ВАЗ 21101», под управлением мужчины 66 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадали двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «ВАЗ» - мальчик и девочка шести лет. В момент столкновения они сидели в автокреслах.

Детям была оказана медицинская помощь в районной больнице.