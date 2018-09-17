В Туле обнаружили три несанкционированные свалки

17 Сент. 10:36 2018-09-17T10:36:43+03:00

Об этом в ходе оперативного совещания администрации Тулы сообщил начальник управления по административно-техническому надзору Владимир Якимович

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С 10 по 14 сентября инспекторами управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы были выявлены три несанкционированные свалки. Направлено три требования на устранение нарушений, два на контроле.

Обследованы 242 придомовые территории многоквартирных домов, выявлено 11 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства.

При обследовании придомовых территорий выявлена 101 территория, требующая текущего ремонта асфальтового покрытия. Управляющим компаниям направлено 101 предостережение о недопустимости нарушений действующего законодательства. За прошедшую неделю работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия были проведены по двум адресам: ул. М. Горького, 9, ул. Демонстрации, 2г.

В ходе проверки 164 хозяйствующих субъектов на предмет уборки прилегающих территорий выявлено четыре нарушения, требования по всем исполнены.

За прошедшую неделю в надлежащее состояние приведены фасады и ограждения по адресам: ул. Оборонная, 10, ул. Болдина, 40, ул. Болдина, 64.

Обследованы 184 контейнерные площадки, по 21 выявлены нарушения содержания, направлено 21 требование организациям, отвечающим за содержание КП, из них 18 исполнено в срок, составлено три протокола.

В сфере контроля за распространением наружной рекламы проверено 164 хозяйствующих субъекта, выявлено 25 нарушений, составлено 17 протоколов. Демонтированы 66 рекламных конструкций, из них один щит 3х6 и т.д.

В сфере контроля незаконной торговли за прошедшую неделю при проведении совместных рейдов с сотрудниками полиции и главных территориальных управлений администрации города Тулы добровольно перемещены десять объектов по адресам: ул. М. Горького, 14/1 – 1 шт., ул. Пузакова, 1 – 5 шт., проспект Ленина, 111 – 4 шт. Принудительно совместно с сотрудниками полиции перемещены два объекта по ул. М. Горького, 14.

При выявлении незаконной торговли сотрудниками управления составляются административные материалы на правонарушителей. Так, за прошедшую неделю составлено 16 протоколов по ст.9.1 «Торговля в неустановленных местах».