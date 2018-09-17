2018-09-17T10:30:50+03:00
Происшествия

За неделю в Туле произошло 196 ДТП

В них погибли два человека, еще семеро пострадали
Виктория ЯКУШИНА
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В период с 10 по 17 сентября 2018 года в тульскую ЕДДС поступило 5829 сообщений от граждан.

В городе произошло 11 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 196 дорожно-транспортных происшествий, погибло два человека, пострадали семь человек.

За неделю произошло пять пожаров.

Количество выездов, совершенных сотрудниками поисково-спасательной службы, – 53, оказана помощь 76 гражданам, спасено шесть человек.

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