"Тулица-2" после первого тура Чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице

17 Сент. 10:13 2018-09-17T10:13:12+03:00

В их активе три очка

Изменить размер текста: A A

16 сентября 2018 года прошли состоялись ответные игры первого тура сезона 2019 Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге "Б".

"Тулица-2" в гостях встречалась с "Рязанью". Игра закончилась со счетом 3:1 уже в пользу тульской команды.

Счет по партиям: 25:17, 15:25, 25:12, 25:9.

После первого тура подопечные Екатерины Леоновой и Екатерины Осичкиной занимают пятое место в турнирной таблице зоны "Центр" Высшей лиги "Б". В их активе 3 очка. Лидирует "Северянка-2" из Череповца, в рамках первого тура уверенно обыгравшая "Воронеж" в гостях.

Второй тур Чемпионата состоится 22 и 23 сентября. "Тулица-2" примет на своей площадке соперников из "Обнинска".

Матчи пройдут в СК "Новое поколение" (г. Тула, ул. Металлургов, 22-а). Начало игры 22 сентября - в 17:00, 23 сентября - в 12:00.