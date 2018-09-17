2018-09-17T10:01:12+03:00
Спорт

Плавские баскетболистки выиграли Мемориал Ярошевской

Виктория ЯКУШИНА
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В Плавске разыграли межрегиональный турнир по мини-баскетболу памяти заслуженного мастера спорта СССР Галины Ярошевской среди девочек 2007-09 годов рождения.

В турнире участвовали 5 команд из Плавска, Тулы, Серпухова и Орла.

Победителем стал «Плавск-2», выигравший все матчи: у «Плавск-1» — 33:12, тульского «Шелби-Баскет» — 47:6, серпуховской СШ — 45:17 и орловской ДЮСШ №6 — 74:4.

Серебро досталось «Плавску-1», бронза — серпуховичкам.

Конкурс штрафных бросков выиграла Виктория Петухова («Шелби-Баскет»), конкурс снайперов «Американка» — Василиса Кудинкина («Плавск-2»).

Галина Ярошевская (Стёпина) (1930—2013) — уроженка деревни Сорочинка Плавского района. Чемпионка мира по баскетболу (1959), 4-кратная чемпионка Европы (1952, 1954, 1956, 1960), 3-кратная чемпионка СССР (1952, 1956 — в составе московского «Строителя», 1959 — в составе московского «Серпа и молота»).

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