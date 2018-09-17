2018-09-17T08:59:02+03:00
Здоровье

В Тульской области зарегистрировано четыре случая энтеровирусной инфекции

В летне-осенний период отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области за восемь месяцев зарегистрировано четыре случая энтеровирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемостив регионе характеризуется как относительно благополучная.

Энтеровирусы способны поражать центральную и периферическую нервную системы, сердце, легкие, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы зрения. Вирус передается воздушно-капельным путем, а также через грязные руки, игрушки, воду, пищевые продукты и другие объекты внешней среды.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области постоянно мониторит заболеваемость энтеровирусной инфекцией, циркуляции энтеровирусов в объектах внешней среды, включая исследование сточных вод на энтеровирусы на очистных сооружениях.

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