В Тульской области зарегистрировано четыре случая энтеровирусной инфекции

17 Сент. 08:59 2018-09-17T08:59:02+03:00

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В Тульской области за восемь месяцев зарегистрировано четыре случая энтеровирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемостив регионе характеризуется как относительно благополучная.

Энтеровирусы способны поражать центральную и периферическую нервную системы, сердце, легкие, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы зрения. Вирус передается воздушно-капельным путем, а также через грязные руки, игрушки, воду, пищевые продукты и другие объекты внешней среды.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области постоянно мониторит заболеваемость энтеровирусной инфекцией, циркуляции энтеровирусов в объектах внешней среды, включая исследование сточных вод на энтеровирусы на очистных сооружениях.