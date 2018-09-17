В Туле на ул. Пролетарской горели "Саманд" и "Пежо"

17 Сент. 08:14 2018-09-17T08:18:19+03:00

Изменить размер текста: A A

17 сентября загорелись два автомобиля "Саманд" и "Пежо 107" в Туле на ул. Пролетарской. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:23.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле "Саманд" обгорела подкапотная часть, левое и правое крыло, частично выгорел салон. В "Пежо" обгорела правая часть бампера. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.