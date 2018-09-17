2018-09-17T08:18:19+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Пролетарской горели "Саманд" и "Пежо"

Причина пожара выясняется
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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17 сентября загорелись два автомобиля "Саманд" и "Пежо 107" в Туле на ул. Пролетарской. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:23.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле "Саманд" обгорела подкапотная часть, левое и правое крыло, частично выгорел салон. В "Пежо" обгорела правая часть бампера. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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