В Туле на ул. Пролетарской горели "Саманд" и "Пежо"
17 сентября загорелись два автомобиля "Саманд" и "Пежо 107" в Туле на ул. Пролетарской. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:23.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле "Саманд" обгорела подкапотная часть, левое и правое крыло, частично выгорел салон. В "Пежо" обгорела правая часть бампера. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.