2018-09-17T08:09:11+03:00
Происшествия

В Тульской области ранним утром сгорели четыре иномарки

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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17 сентября в Новомосковске на ул. Школьной загорелись четыре автомобиля "Форд Фокус", "Шевроле Авео", "Лада Веста" и "Ниссан Куб". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:35.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 11 минут. Для тушения пожара личный состав применял ствол.

В результате происшествия у автомобиля "Форд Фокус" выгорели моторный отсек и передние колеса. В автомобиле "Шевроле Авео" обгорели задний бампер, фара и колесо.

В автомобиле "Лада Веста" выгорел салон, багажное отделение, задние бампер и колеса. У автомобиля "Ниссан Куб" обгорел задний бампер и задняя дверь. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.

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