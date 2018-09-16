Местные жители приводят в порядок Рогожинский парк Тулы

16 Сент. 15:07 2018-09-16T15:07:03+03:00

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В Рогожинском парке ведутся работы по благоустройству: осуществляются сбор и вывоз мусора, ликвидация поросли, вырубка аварийных деревьев, очистка водоема.

В субботнике принимают участие местные жители, специалисты министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, главного управления по Центральному территориальному округу, областные и городские спасатели, учащиеся Тульского сельскохозяйственного колледжа. Всего задействовано 175 человек.