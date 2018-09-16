На Куликовом поле состоялся фестиваль в честь 638-й годовщины Куликовской битвы

16 Сент. 10:11 2018-09-16T10:12:11+03:00

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15 сентября на Куликовом поле прошли традиционные гуляния, посвященные празднованию годовщины Куликовской битвы.

В этот день на ратном поле России пребывала икона святого благоверного великого князя Димитрия Донского, которая была принесена в дар Тульской епархии Московского Патриархата и Правительству Тульской области. Икона побывала в Тульском кремле, в храме Параскевы Пятницы с. Дедилово Киреевского района, в храме Димитрия Донского в г. Донской и в Богородицерождественском храме с. Монастырщина. Образ святого благоверного великого князя вернется в храм Дмитрия Донского в Тульском кремле.

Рано утром в храме преподобного Сергия Радонежского прошла заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена.

Затем состоялись торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому от храма Сергия Радонежского и лития по воинам.

Директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко отметил, что ни один историк не обошел вниманием Куликовскую битву.

«Русская нация началось именно с этой битвы. Сюда пришли псковичи, москвичи, новгородцы, а ушли отсюда русские люди. Осознание русской целостности началось в праздник Пресвятой Богородицы, в день победы на Куликовом поле», - сказал руководитель музея.

Гости праздника возложили к памятнику-колонне цветы и щиты с названиями городов, отправивших дружины на подмогу Дмитрию Донского.

На поле Куликовом развернулась ярмарка мастеров, торговые ряды, выставки. Гости смогли посетить средневековое торжище, исторические площадки.

По традиции кульминацией праздника стала театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения, которая, как и в предыдущие годы, собрала тысячи зрителей.