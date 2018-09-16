В Заокском районе ночью полыхала дача

16 Сент. 09:45 2018-09-16T09:45:39+03:00

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16 сентября в 04:25 в д. Быковка Заокского района загорелся дачный дом.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия, огнеборцы справились с возгоранием за 10 минут. Пострадавших нет. В результате происшествия дача полностью сгорела.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек. Причина пожара устанавливается.