В Заокском районе ночью полыхала дача
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16 сентября в 04:25 в д. Быковка Заокского района загорелся дачный дом.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
По прибытии на место происшествия, огнеборцы справились с возгоранием за 10 минут. Пострадавших нет. В результате происшествия дача полностью сгорела.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек. Причина пожара устанавливается.
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